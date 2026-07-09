Firenze è la migliore città d'Europa | anche Roma e Siena nella classifica 2026 di Travel+Leisure

I lettori di Travel+Leisure hanno scelto le città migliori del mondo e d'Europa per il 2026, secondo la classifica dei World's Best Awards alla 31esima edizione. Firenze si è posizionata come la migliore città europea, mentre anche Roma e Siena sono entrate nella lista. La pubblicazione ha reso noti i risultati della votazione, che ha coinvolto i lettori nella selezione delle destinazioni preferite.

I lettori di Travel+Leisure hanno eletto le migliori città del mondo e d'Europa per il 2026, nell'ambito dei World's Best Awards giunti alla 31esima edizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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