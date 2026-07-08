La Sardegna è l'isola più bella d'Europa | nella classifica mondiale di Travel+Leisure anche la Sicilia

La Sardegna si posiziona tra le migliori destinazioni al mondo secondo i World's Best Awards di Travel+Leisure 2026. L'isola viene inserita nella stessa lista della Sicilia, entrambe tra le mete più apprezzate. La Thailandese Koh Samui si aggiudica il primo posto come destinazione più bella del mondo. La classifica si basa su valutazioni di viaggiatori e critici.

L'isola più bella del mondo è la thailandese Koh Samui, secondo i World's Best Awards di Travel+Leisure per l'anno 2026. In classifica anche Sardegna e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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