Il mento di Vinicius è stato notato dopo aver lasciato una clinica di Goiânia, dove si è sottoposto a un trattamento estetico. La modifica ha reso il mento più squadrato rispetto a prima. Da lunedì, sui social si discute molto di questa trasformazione, che ha attirato l’attenzione di utenti e media. La vicenda ha aperto anche un dibattito sul cosiddetto “pretty privilege” nel mondo del calcio.

Il mento di Vinicius è uscito da una clinica di Goiânia più squadrato di come c'era entrato, e da lunedì il web non parla d'altro. Il trattamento si chiama armonizzazione facciale, lo ha eseguito il dermatologo Alessandro Alarcão, e a differenza di quello che i titoli più pigri hanno scritto si tratta di filler, niente bisturi, giusto una sessione mirata a definire la linea mandibolare. Le foto che circolano, quelle con l'influencer Virginia Fonseca e quelle scattate dallo studio del medico, mostrano un profilo diverso, più marcato, quasi da videogioco. Vinicius non ha confermato né smentito, il che nel 2026 equivale a una conferma extra ufficiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il mento di Vinicius ci ricorda che esiste il pretty privilege anche nel calcio

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