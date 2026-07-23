Il mento di Vinicius ci ricorda che esiste il pretty privilege anche nel calcio

Da gqitalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mento di Vinicius è stato notato dopo aver lasciato una clinica di Goiânia, dove si è sottoposto a un trattamento estetico. La modifica ha reso il mento più squadrato rispetto a prima. Da lunedì, sui social si discute molto di questa trasformazione, che ha attirato l’attenzione di utenti e media. La vicenda ha aperto anche un dibattito sul cosiddetto “pretty privilege” nel mondo del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mento di Vinicius è uscito da una clinica di Goiânia più squadrato di come c'era entrato, e da lunedì il web non parla d'altro. Il trattamento si chiama armonizzazione facciale, lo ha eseguito il dermatologo Alessandro Alarcão, e a differenza di quello che i titoli più pigri hanno scritto si tratta di filler, niente bisturi, giusto una sessione mirata a definire la linea mandibolare. Le foto che circolano, quelle con l'influencer Virginia Fonseca e quelle scattate dallo studio del medico, mostrano un profilo diverso, più marcato, quasi da videogioco. Vinicius non ha confermato né smentito, il che nel 2026 equivale a una conferma extra ufficiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

il mento di vinicius ci ricorda che esiste il pretty privilege anche nel calcio
© Gqitalia.it - Il mento di Vinicius ci ricorda che esiste il pretty privilege anche nel calcio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il mento di Vinicius, i denti di Dinho, l'esercito dei trapianti di capelli... quando il campione si ritoccaVinicius Junior ha ammesso di aver subito interventi estetici, tra cui lavori al mento e ai denti, e ha parlato di aver scelto di migliorarsi per...

“Cosa ha combinato?” “Non sembra neanche lui”: lo choc dei tifosi per l’aspetto di Vinicius dopo l’intervento di armonizzazione del mentoDopo l’intervento di armonizzazione del mento, Vinicius Junior è apparso sui social con un volto molto diverso dal solito, suscitando reazioni di...

Temi più discussi: Vinicius Junior operato al mento: i tifosi non lo riconoscono; Vinicius irriconoscibile, i social perplessi dopo un intervento al viso: Sembra un altro!; Brasile, Vinicius Jr si è sottoposto a un intervento di chirurgia estetica. I fan: Sei irriconoscibile; Vinicius jr si è sottoposto ad un intervento di armonizzazione facciale: il suo viso ora è diverso.

Il mento di Vinicius, i denti di Dinho, l'esercito dei trapianti di capelli... quando il campione si ritoccaPrima dell'attaccante brasiliano del Real Madrid tanti calciatori hanno sistemato qualcosa sul viso, sul fisico o... in testa. E c'è chi, passando al Barcellona, ha colto l'occasione per rifarsi naso ... msn.com

il mento di viniciusVinicius jr si è sottoposto ad un intervento di armonizzazione facciale: il suo viso ora è diversoVinicius jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale (del mento) subito dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali: il suo volto è ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web