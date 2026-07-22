Il mento di Vinicius i denti di Dinho l' esercito dei trapianti di capelli quando il campione si ritocca

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vinicius Junior ha ammesso di aver subito interventi estetici, tra cui lavori al mento e ai denti, e ha parlato di aver scelto di migliorarsi per sentirsi meglio con sé stesso. Non sono stati forniti dettagli sui tipi di interventi o sui professionisti coinvolti. La discussione riguarda principalmente la volontà di modificare aspetti fisici per aumentare la propria autostima, senza che siano stati indicati motivi medici o richieste specifiche.

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In fondo Vinicius Junior ha solo cercato di piacersi (e di piacere) di più. Che male c’è? Nulla è condannabile quando si prova ad essere più felici cambiando sé stessi, certamente nella postura spirituale verso il mondo e - perché no, in seconda battuta - anche nel contorno fisico con cui ci si presenta. Quindi può piacere o no, dipende dai gusti, può far sorridere, si può confrontare il prima e il dopo e pensare che non sembra neanche lui; ma non trovano ragione d’essere gli insulti - siamo al body shaming - che il fuoriclasse brasiliano sta calamitando in questi giorni. L’operazione a cui si è sottoposto in una clinica dermatologica a Goiânia, in Brasile, viene definita di “armonizzazione facciale”: armonia, quella è la parola chiave. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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