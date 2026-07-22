Dopo l’intervento di armonizzazione del mento, Vinicius Junior è apparso sui social con un volto molto diverso dal solito, suscitando reazioni di sorpresa e sconcerto tra i tifosi. Numerosi commenti lo definiscono irriconoscibile e chiedono spiegazioni sul cambiamento, che ha portato a confronti con le immagini precedenti. Le foto hanno fatto rapidamente il giro delle piattaforme online, alimentando discussioni tra supporter e osservatori.

“ Irriconoscibile “. “Che ha combinato?”. “Non sembra neanche lui “. È questo il tenore di tantissimi commenti apparsi sui social dopo le ultime foto diffuse da Vinicius Junior. La stella del Brasile e del Real Madrid si trova in vacanza dopo l’eliminazione agli ottavi dei Mondiali insieme alla fidanzata Virginia Fonseca, che ha pubblicato appunto alcuni scatti del calciatore mentre si allena in palestra. Il viso di Vinicius sembra diverso, come conferma anche l’ultima foto (vedi sopra, a sinistra) pubblicata oggi dall’esterno in una storia su Instagram. Il confronto con il volto del brasiliano solo poche settimane fa durante i Mondiali (vedi a destra) sembra confermare una trasformazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa ha combinato?” “Non sembra neanche lui”: lo choc dei tifosi per l’aspetto di Vinicius dopo l’intervento di armonizzazione del mento

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No vabbè non ci credo Che cosa hanno combinato in pit-lane? QUALIFICA FALSATA? #BelgianGp #F1 x.com