Il Manchester United raggiunge un accordo con la nazionale francese per diventare il prossimo acquisto | rapporto
Il Manchester United ha concluso un accordo con la nazionale francese per un nuovo acquisto. La squadra inglese, guidata dal nuovo allenatore, ha iniziato la sessione di mercato con quattro acquisti e due tentativi falliti. La ricostruzione si concentra sul ritorno in Champions League.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United ha raggiunto un accordo per la Nazionale francese. I Red Devils hanno dato il via alla ricostruzione estiva sotto la guida del nuovo allenatore Michael Carrick con quattro nuovi acquisti e un paio di inseguimenti falliti, mentre il club si prepara per un ritorno in Champions League. Mentre Elliot Anderson e Matheus Fernandes sono finiti con i rivali, il Manchester United ha portato Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow e Tynan Thompson – e cerca di fare ulteriori passi avanti per rafforzare il proprio centrocampo. Accordo d’intesa con il Manchester United per Manu Kone, davanti a giocatori del calibro dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Contatti diretti tra gli agenti di Manu #Konè e il Manchester #United. Nessun approccio ufficiale con l’#ASRoma per il momento, ma attenzione alla nuova modalitá di mercato dei Red Devils, intenzionati a chiudere gli obiettivi in maniera rapida e diretta. facebook