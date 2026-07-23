Il Manchester United ha concluso un accordo con la nazionale francese per un nuovo acquisto. La squadra inglese, guidata dal nuovo allenatore, ha iniziato la sessione di mercato con quattro acquisti e due tentativi falliti. La ricostruzione si concentra sul ritorno in Champions League.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United ha raggiunto un accordo per la Nazionale francese. I Red Devils hanno dato il via alla ricostruzione estiva sotto la guida del nuovo allenatore Michael Carrick con quattro nuovi acquisti e un paio di inseguimenti falliti, mentre il club si prepara per un ritorno in Champions League. Mentre Elliot Anderson e Matheus Fernandes sono finiti con i rivali, il Manchester United ha portato Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow e Tynan Thompson – e cerca di fare ulteriori passi avanti per rafforzare il proprio centrocampo. Accordo d’intesa con il Manchester United per Manu Kone, davanti a giocatori del calibro dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United raggiunge un accordo con la nazionale francese per diventare il prossimo acquisto: rapporto

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