Rinnovo Kalulu il francese viaggia spedito verso il prolungamento | cifre e dettagli del nuovo accordo anti-Manchester United

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta negoziando il rinnovo del contratto del difensore francese, con l’obiettivo di prolungarlo e tenerlo sotto contratto a lungo termine. Le trattative sono in corso e si concentrano sui dettagli economici dell’accordo. La società desidera rafforzare il legame con il giocatore, mentre il Manchester United ha manifestato interesse per il suo acquisto. I colloqui tra le parti continuano per definire le condizioni definitive del nuovo contratto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Rinnovo Kalulu, la dirigenza della Juventus lavora al prolungamento del difensore per blindarlo e allontanare le sirene del Manchester United. Le ultimissime notizie diffuse oggi dal  Corriere dello Sport  accendono nuovamente i riflettori sul  mercato  dei rinnovi in casa  Juventus. Dopo aver blindato ufficialmente elementi preziosi come Kenan Yildiz, Weston McKennie e Manuel Locatelli, il prossimo a prolungare potrebbe essere  Pierre Kalulu. Arrivato due estati fa dal Milan, il francese ha disputato due stagioni di grandissimo spessore tecnico e tattico. La sua crescita è stata davvero esponenziale, ampiamente favorita dal lavoro di Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rinnovo kalulu il francese viaggia spedito verso il prolungamento cifre e dettagli del nuovo accordo anti manchester united
© Juventusnews24.com - Rinnovo Kalulu, il francese viaggia spedito verso il prolungamento: cifre e dettagli del nuovo accordo anti-Manchester United
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Rinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del difensore francese. I dettagli sul possibile nuovo contrattodi Angelo CiarlettaRinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del calciatore transalpino.

Rinnovo Vlahovic, accordo diverso rispetto a quello di Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, sarà un accordo diverso rispetto a quello firmato da Yildiz.

Argomenti più discussi: Kalulu raddoppia, missione Juve iniziata: quando si può chiudere per il rinnovo; Edicola - ?? Roma, Dybala ai saluti. Juve, rinnovo Kalulu prima del Mondiale; Prima la Champions poi il rinnovo: la Juventus punta a blindare Kalulu, i dettagli del nuovo accordo; La Juve vuole blindare Kalulu: rinnovo in vista per il francese.

rinnovo kalulu rinnovo kalulu il franceseJuve, il rinnovo di Kalulu è la priorità: la strategia della dirigenzaPierre Kalulu sta trascinando la Juventus nella corsa al quarto posto grazie alle sue prestazioni molto solide in fase difensiva. Luciano Spalletti lo ... europacalcio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web