Rinnovo Kalulu il francese viaggia spedito verso il prolungamento | cifre e dettagli del nuovo accordo anti-Manchester United

La Juventus sta negoziando il rinnovo del contratto del difensore francese, con l’obiettivo di prolungarlo e tenerlo sotto contratto a lungo termine. Le trattative sono in corso e si concentrano sui dettagli economici dell’accordo. La società desidera rafforzare il legame con il giocatore, mentre il Manchester United ha manifestato interesse per il suo acquisto. I colloqui tra le parti continuano per definire le condizioni definitive del nuovo contratto.

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