Rinnovo Kalulu il francese viaggia spedito verso il prolungamento | cifre e dettagli del nuovo accordo anti-Manchester United
La Juventus sta negoziando il rinnovo del contratto del difensore francese, con l’obiettivo di prolungarlo e tenerlo sotto contratto a lungo termine. Le trattative sono in corso e si concentrano sui dettagli economici dell’accordo. La società desidera rafforzare il legame con il giocatore, mentre il Manchester United ha manifestato interesse per il suo acquisto. I colloqui tra le parti continuano per definire le condizioni definitive del nuovo contratto.
di Luca Fioretti Rinnovo Kalulu, la dirigenza della Juventus lavora al prolungamento del difensore per blindarlo e allontanare le sirene del Manchester United. Le ultimissime notizie diffuse oggi dal Corriere dello Sport accendono nuovamente i riflettori sul mercato dei rinnovi in casa Juventus. Dopo aver blindato ufficialmente elementi preziosi come Kenan Yildiz, Weston McKennie e Manuel Locatelli, il prossimo a prolungare potrebbe essere Pierre Kalulu. Arrivato due estati fa dal Milan, il francese ha disputato due stagioni di grandissimo spessore tecnico e tattico. La sua crescita è stata davvero esponenziale, ampiamente favorita dal lavoro di Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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