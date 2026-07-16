Rio Ferdinand | Koné ha raggiunto l' accordo con il Manchester United

Koné ha raggiunto un accordo con il Manchester United. Il centrocampista, che si era messo in evidenza durante il Mondiale, ha lasciato la Roma per trasferirsi in Inghilterra. Durante la competizione, era un membro della nazionale francese, ma spesso in panchina, dietro a Rabiot, Tchouameni e Zaire-Emery. La notizia è stata resa nota da Rio Ferdinand, ex difensore e attuale commentatore sportivo.

Uno dei talenti che più si è messo in mostra durante il Mondiale, anche inaspettatamente, è stato Manu Koné. Il centrocampista della Roma, nella super Nazionale francese, partiva come gregario alle spalle degli intoccabili Rabiot, Tchouameni e Zaire-Emery. Colta la palla al balzo, ossia, l'infortunio del madridista, occorso durante la gara inaugurale contro il Senegal, Koné è sempre stato schierato titolare da Deschamps nei gironi, nell'ottavo contro il Paraguay e nel quarto contro il Marocco. Le ottime prestazioni disputate hanno acceso le spie dei top club e, come riporta Rio Ferdinand, diventato opinionista ormai da parecchi anni, il Manchester United avrebbe trovato l'accordo con il ragazzo. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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Konè al Manchester United per 45 milioni di sterline.

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