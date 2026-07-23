Il gusto della kermesse Largo alle delizie regionali Così il centro prende vita

Il centro si anima con il Street Food Village, un'area dedicata a cibi da asporto provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione combina il cibo tradizionale con specialità regionali, offrendo un’ampia gamma di pietanze. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando visitatori interessati a scoprire sapori locali e nazionali. La presenza di queste specialità contribuisce a creare un’atmosfera vivace e variegata lungo le strade principali.

Impossibile trascurare, a fianco del cibo per l’anima, anche il sostentamento del corpo, a cui concorre l’esteso e rinomato Street Food Village, con delizie da asporto provenienti da varie regioni d’Italia. Anche quest’anno, infatti, gli imprenditori del ’cibo di strada’ sapranno stupire tutti coloro che visiteranno Porretta. Dunque, spazio ad arrosticini, panini, paste dolci e salate, prelibatezze etniche tipiche di altre comunità, e bevande per tutti i gusti. Le vie del centro, nelle giornate di sabato e domenica, saranno ’pattugliate’ dalla vivace processione profana della Oversoul Street Band, ormai street band conclamata del Festival, mentre durante le ore diurne di tutti e quattro i giorni non meno di diciannove band animeranno i concerti gratuiti in piazza della Libertà sul Rufus Thomas Cafe Stage (dalle 11 alle 19). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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