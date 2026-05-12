Casalvecchio tra gusto e cultura | al via la kermesse che accende il borgo messinese

Al via "Casalvecchio tra gusto e cultura" in programma domenica 17 maggio dalle ore 10 in Piazza Municipio. Il piccolo borgo collinare si prepara ad accogliere una giornata di primavera all’insegna di cultura e intrattenimento, il tutto finalizzato alla valorizzazione delle tipicità artistiche e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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