Baccanale 2026 l’anteprima della kermesse a Imola | 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centro

A Imola si è tenuta un'anteprima di tre giorni dedicata alla cucina italiana e alla promozione della città. L’evento ha coinvolto il centro storico, offrendo un’anteprima di quello che sarà il Baccanale 2026, una rassegna che da quarant’anni celebra le tradizioni gastronomiche locali e internazionali. La manifestazione ha richiesto la partecipazione di chef e operatori del settore, con momenti dedicati alla degustazione e alla presentazione di piatti tipici.

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Imola, 8 maggio 2026 – Un appuntamento gastronomico, ma anche un momento di promozione della città, capace di accendere il centro storico e anticipare lo spirito di una rassegna che da quarant’anni racconta Imola attraverso il cibo e le sue contaminazioni. La città scalda i motori del gusto e trasforma piazza Matteotti in un grande ristorante all’aperto. Prima ancora dell’edizione autunnale del Baccanale, il centro cittadino si prepara infatti ad accogliere Anteprima Baccanale, il tradizionale evento che offre un assaggio della storica rassegna enogastronomica imolese e che quest’anno porterà sapori, contaminazioni e cucina d’autore nel cuore della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baccanale 2026, l’anteprima della kermesse a Imola: 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centro Notizie correlate Friuli Doc Spring, l'anteprima della kermesse sbarca a GradoDal 29 maggio al 2 giugno la Friuli Doc Spring approda a Grado per la sua seconda edizione, portando in laguna stand, degustazioni ed eventi dedicati... Leggi anche: Il ritorno al gusto segna la fine della cucina spettacolo e autoreferenziale Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Torna il Baccanale 2026, con la sua tradizionale anticipazione del mese di maggio; Baccanale 2026, l’anteprima della kermesse a Imola: 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centro; Baccanale 2026, il tema sarà Incontri. La cucina italiana senza confini. Baccanale 2026, l’anteprima della kermesse a Imola: 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centroDal 15 al 17 maggio la prima tappa di quello che ormai è un appuntamento fisso In piazza alcuni tra i migliori ristoranti del territorio proporranno un menù a tema ’La cucina italiana senza confini’ è ... ilrestodelcarlino.it Baccanale Gourmet Verona - facebook.com facebook