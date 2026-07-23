Il gran galà sugli attrezzi A Meda le finali nazionali

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo fine settimana, il PalaMeda ospiterà le finali nazionali di ginnastica artistica. L’evento durerà diversi giorni e vedrà coinvolti atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolgerà sotto l’egida della Federazione Ginnastica.

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Per un lungo weekend – quello in arrivo – Meda sarà la capitale della ginnastica artistica italiana. Il PalaMeda, sotto l’egida della Ginnastica Meda, ospiterà infatti a partire da domani e per tutto il weekend il campionato italiano assoluto maschile e femminile con oltre 90 partecipanti provenienti da tutta Italia e le firme più prestigiose della specialità. Tra loro anche Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola della Pro Carate (ma il primo, che vinse il titolo nel 2022, gareggerà sotto le insegne dell’Aeronautica Militare), Daniele Somaschini della Sampietrina Seveso, Lara Clerici della GAL Lissone e l’atleta di casa della Ginnastica Meda Micol Minotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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