Per un lungo weekend – quello in arrivo – Meda sarà la capitale della ginnastica artistica italiana. Il PalaMeda, sotto l’egida della Ginnastica Meda, ospiterà infatti a partire da domani e per tutto il weekend il campionato italiano assoluto maschile e femminile con oltre 90 partecipanti provenienti da tutta Italia e le firme più prestigiose della specialità. Tra loro anche Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola della Pro Carate (ma il primo, che vinse il titolo nel 2022, gareggerà sotto le insegne dell’Aeronautica Militare), Daniele Somaschini della Sampietrina Seveso, Lara Clerici della GAL Lissone e l’atleta di casa della Ginnastica Meda Micol Minotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il gran galà sugli attrezzi. A Meda le finali nazionali

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Full video: The CEO is being pursued by a gang aiming to steal back a multi-billion dollar contract.

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