Le Under 14 alle finali nazionali

La Metauro Basket Academy si prepara a partecipare alle finali nazionali delle Under 14. La squadra ha superato le fasi regionali e si è qualificata per l’appuntamento più importante della stagione. Le ragazze sono state protagoniste di una serie di vittorie che le hanno portate a questo traguardo, segnando un momento di grande rilevanza per il settore giovanile del club. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane e vedrà coinvolte altre rappresentative provenienti da diverse regioni.

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