Le Under 14 alle finali nazionali

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Metauro Basket Academy si prepara a partecipare alle finali nazionali delle Under 14. La squadra ha superato le fasi regionali e si è qualificata per l’appuntamento più importante della stagione. Le ragazze sono state protagoniste di una serie di vittorie che le hanno portate a questo traguardo, segnando un momento di grande rilevanza per il settore giovanile del club. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane e vedrà coinvolte altre rappresentative provenienti da diverse regioni.

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La Metauro Basket Academy vola alle Finali Nazionali. E’ un periodo di enormi soddisfazioni per la società: dopo la conquista del titolo Under 17 femminile, arriva una grande gioia anche per l’ Under 14 femminile che a Senigallia si laurea campione regionale battendo in finale l’ Olimpia Pesaro con il risultato di 59-37. Una vittoria storica che apre alle ragazze allenate da Gresta e Menciassi le porte delle finali nazionali di Battipaglia (31 maggio-6 giugno). Un torneo regionale senza macchia, concluso con 18 vittorie su 18 incontri disputati. Per Metauro Basket Academy questo è il sesto titolo in tre stagioni, frutto di un’attività congiunta di associazioni locali, staff tecnico, atlete e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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