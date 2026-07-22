beach volley al via le finali nazionali giovanili

Prende il via oggi, 22 luglio, sul litorale sangiorgese, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva nazionale dedicata al beach volley giovanile. Fino al 25 luglio la città ospiterà le finali del Campionato Italiano Giovanile Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20, una delle sei tappe del circuito nazionale, che porterà a Porto San Giorgio oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da tecnici, arbitri, staff sanitari e centinaia di familiari. Il cuore della manifestazione sarà allestito sulla spiaggia libera antistante lo chalet Tucano’s, dove sono stati predisposti otto campi da gara e due destinati al riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Beach volley - FINALE Campionato Italiano - Termoli

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