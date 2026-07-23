Il GPL? E’ tornato protagonista Tutti vantaggi della gamma Renault Eco-G

Il GPL è tornato a essere al centro dell’attenzione come alternativa energetica per le autovetture. La gamma Renault Eco-G offre diverse opzioni di motorizzazione a GPL, che vengono pubblicizzate come vantaggiose in termini di costi di gestione. Con le recenti variazioni sui prezzi dei carburanti, le case automobilistiche puntano sul GPL come soluzione più conveniente rispetto al metano, che era stato promosso in passato. La scelta di motorizzazioni a GPL si basa anche sulla disponibilità di impianti di alimentazione e sui benefici fiscali associati.

Con la nuova congiuntura planetaria, è il Gpl che “ti dà una mano” e non più il metano, come recitava una ormai datata campagna pubblicitaria. Il gruppo e la marca Renault non hanno smesso di investire per mettere a disposizione degli automobilisti la tecnologia a doppia alimentazione, che è più sostenibile sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale. Il prezzo del carburante è diventato ancora più conveniente rispetto al passato, quando era del 4050% inferiore rispetto a benzina e diesel. A confronto del gasolio ha un costo pari a quasi un terzo, mentre nel paragone con la benzina è più basso di oltre la metà. E il mancato rinnovo da parte del Governo della riduzione delle accise ha fatto aumentare di nuovo i prezzi alla pompa che rischia di rendere ancora più conveniente la proposta Eco-G di Renault. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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