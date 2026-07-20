Auto Gpl Dacia e Renault | gamma Eco-G 120 e prezzi 2026

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, il gruppo Renault aggiorna la gamma Eco-G 120, introducendo motori rinnovati su otto modelli tra Dacia e Renault. Il nuovo sistema bi-fuel sostituisce il vecchio motore tre cilindri aspirato. Il prezzo del pieno di GPL si conferma tra i più bassi in Italia. La gamma comprende vari modelli con motorizzazioni aggiornate, puntando su efficienza e risparmio. La novità riguarda sia le versioni Dacia che Renault, con motori più moderni e performanti.

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Il pieno più economico d'Italia continua ad avere un padrone. Nel 2026 il gruppo Renault rimette mano al bi-fuel e lo porta su otto modelli tra Dacia e Renault, con un motore rinnovato che manda in pensione il vecchio tre cilindri aspirato. Il risultato è una gamma che parte da una Sandero da 16.500 euro e arriva ai SUV di segmento C, con in mezzo l'unica familiare a sette posti a gas del mercato. Il cuore è l'Eco-G 120: un 1.2 turbo a tre cilindri da 1.199 cm³, alimentato a benzina e GPL, che dichiara 120 CV e 200 Nm di coppia. Rispetto all'Eco-G 100 che sostituisce sono venti cavalli e trenta Newton metri in più. Cresce anche il serbatoio del gas, che tocca la cinquantina di litri e si affianca a quello di benzina: quando il GPL finisce, il passaggio è automatico o forzabile con un pulsante in plancia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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