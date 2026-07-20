Nel 2026, il gruppo Renault aggiorna la gamma Eco-G 120, introducendo motori rinnovati su otto modelli tra Dacia e Renault. Il nuovo sistema bi-fuel sostituisce il vecchio motore tre cilindri aspirato. Il prezzo del pieno di GPL si conferma tra i più bassi in Italia. La gamma comprende vari modelli con motorizzazioni aggiornate, puntando su efficienza e risparmio. La novità riguarda sia le versioni Dacia che Renault, con motori più moderni e performanti.

Il pieno più economico d'Italia continua ad avere un padrone. Nel 2026 il gruppo Renault rimette mano al bi-fuel e lo porta su otto modelli tra Dacia e Renault, con un motore rinnovato che manda in pensione il vecchio tre cilindri aspirato. Il risultato è una gamma che parte da una Sandero da 16.500 euro e arriva ai SUV di segmento C, con in mezzo l'unica familiare a sette posti a gas del mercato. Il cuore è l'Eco-G 120: un 1.2 turbo a tre cilindri da 1.199 cm³, alimentato a benzina e GPL, che dichiara 120 CV e 200 Nm di coppia. Rispetto all'Eco-G 100 che sostituisce sono venti cavalli e trenta Newton metri in più. Cresce anche il serbatoio del gas, che tocca la cinquantina di litri e si affianca a quello di benzina: quando il GPL finisce, il passaggio è automatico o forzabile con un pulsante in plancia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto Gpl Dacia e Renault: gamma Eco-G 120 e prezzi 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovo motore 1.2 Eco-G 120 a GPL sulla Renault Captur 2026

Notizie e thread social correlati

Renault Symbioz 2026: debutta il motore Eco-G 120 a GPLRenault ha annunciato l’introduzione del nuovo motore Eco-G 120 sulla gamma Symbioz del 2026.

Leggi anche: Clio, Captur e Symbioz GPL: nuovo Eco-G 120, tutti i prezzi

Temi più discussi: Nuovo motore ibrido GPL con cambio automatico per Dacia Duster e Bigster; Dacia Sandero (2026), perché comprarla e perché no; Continua il calo delle auto a GPL in Italia: i dati parlano chiaro; APRE L’ORDINABILITÀ DI DACIA SANDERO STEPWAY FULL HYBRID.

#DACIA #Duster 1.5 Blue dCi 115 CV 4x2 #Journey UP usata, in pronta consegna e pronta a conquistarti! Motore diesel brillante ed efficiente Allestimento Journey UP ricco di comfort autoimmagine.biz/scheda-dacia-d… #autoimmagine x.com

Come stanno andando le vendite di auto GPL in Italia: i dati del primo semestre 2026Le auto a GP continuano a registrare un calo di immatricolazioni ma molti modelli viaggiano su volumi elevati, ecco tutti i dati in merito ... virgilio.it

Dacia: l'ibrido differente della gamma GplC'è chi preferisce andare controcorrente con gli slogan e chi, come Dacia, preferisce i fatti. Se la grande maggioranza dei brand automobilistici ha scelto l'elettrificazione per uscire dalla crisi ... gazzetta.it