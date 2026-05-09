Renault Symbioz 2026 | debutta il motore Eco-G 120 a GPL

Renault ha annunciato l’introduzione del nuovo motore Eco-G 120 sulla gamma Symbioz del 2026. Si tratta di un motore a GPL progettato per offrire un’opzione più economica alle famiglie, mantenendo spazio e versatilità. L’azienda ha comunicato che questa novità si inserisce nell’offerta di veicoli con alimentazione alternativa. La presentazione ufficiale del motore è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui modelli o le specifiche tecniche.

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Renault amplia la gamma Symbioz con l’arrivo del nuovo motore Eco-G 120, una soluzione a GPL che punta a conquistare le famiglie attente ai costi di gestione senza rinunciare a spazio e versatilità. Il modello, che ha già superato i 100.000 ordini in Europa, si conferma così tra i protagonisti del segmento C grazie a una proposta sempre più articolata e accessibile. L’introduzione della versione Eco-G 120 rappresenta una scelta quasi obbligata per chi cerca un’alternativa concreta alle motorizzazioni tradizionali, soprattutto in un mercato dove il GPL resta una delle opzioni più apprezzate per il contenimento del Total Cost of Ownership (TCO).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Renault Symbioz 2026: debutta il motore Eco-G 120 a GPL ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX CONSUMI PAZZI sul Renault Symbioz 2026! Il NUOVO MOTORE fa MIRACOLI! Notizie correlate Renault Symbioz, arriva il Gpl: cresce l'autonomia, scende il prezzo d’ingressoRenault Symbioz supera i 100 mila ordini e amplia la gamma con una nuova motorizzazione. Leggi anche: Renault Clio, aperti gli ordini anche per la versione a Gpl da 120 Cv Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Auto in arrivo a maggio 2026, tante novità sdoppiate tra Mercedes, Mitsubishi e Volvo | Pagina 6 di 6; Dacia Jogger full hybrid (2026), la prova dei consumi reali; Renault Scenic E-Tech, il restyling arriva prima del previsto: ecco le prime foto spia; GPL, i modelli che convengono nel 2026. Renault Symbioz: debutta la versione d’ingresso Evolution, prezzi da 32.000 € [FOTO]Renault amplia la gamma di Symbioz con il lancio della versione Evolution, che si posiziona come versione d’ingresso dell’offerta della segmento C sul mercato italiano affiancando gli allestimenti ... motorionline.com Austral e Symbioz sono l'offensiva ibrida di Renault nel segmento CCon i nuovi Austral e Symbioz, Renault rilancia la sfida nel segmento C con una doppia proposta all'insegna di design rinnovato, tecnologie di bordo e motorizzazioni ibride sempre più efficienti. Da ... ansa.it Scoop Renault Rafale elettrico (2028): le nostre informazioni esclusive sul futuro SUV di alta gamma reddit