Caso Maddiee McCann possibile svolta | Scotland Yard vuole processare il sospettato Brückner a Londra

La polizia di Londra sta cercando di ottenere l’estradizione di Christian Brückner, sospettato nel caso della scomparsa di Maddie McCann. Secondo fonti ufficiali, le autorità britanniche stanno lavorando per portare il sospettato in tribunale nel Regno Unito. La richiesta di estradizione è in fase di valutazione, mentre le indagini continuano a concentrarsi sul ruolo di Brückner nel caso irrisolto da anni.

Scotland Yard starebbe attivamente lavorando per ottenere l'estradizione di Christian Brückner, considerato da tempo il sospettato principale per la scomparsa della bambina, avvenuta la sera del 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Principe Andrea, "chiudi quella bocca?": rumors inquietanti su Scotland YardNuovi dettagli inquietanti sull'ex principe Andrea e sul suo presunto coinvolgimento nello scandalo Epstein, dal nome del finanziere pedofilo... Iran, reclutamenti via Telegram nel Regno Unito. L’allarme di Scotland YardUn canale Telegram che promette “lavori ben pagati”, una presunta affiliazione ai servizi d’intelligence iraniani, incarichi inizialmente simbolici e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Renewed Home Office funding for Maddie search as Germans admit inquiries into latest suspect may be dropped; La polizia tedesca teme che il sospettato del caso Maddie possa darsi alla fuga, mettendo in pericolo altri bambini.; Quale rapimento? L'investigatore del caso Maddie rilascia un'intervista mentre i media tradizionali avvertono che l'indagine potrebbe essere archiviata se non vengono trovate le prove mancanti; Mystery donor ‘saves’ Maddie suspect from further time behind bars. Caso Maddiee McCann, possibile svolta: Scotland Yard vuole processare il sospettato Brückner a LondraScotland Yard starebbe attivamente lavorando per ottenere l'estradizione di Christian Brückner, considerato da tempo il sospettato principale per la scomparsa ... fanpage.it Maddie McCann, la polizia inglese cerca di incriminare il sospettato Christian Brueckner: dove vive oggiScotland Yard sta tentando di portare davanti alla giustizia del Regno Unito il cittadino tedesco Christian Brueckner, indicato da anni come unico sospettato per la scomparsa e la ... ilmessaggero.it "Eccola" Clamorosa svolta 17 anni dopo: "Maddie McCann si trov...Altro... - facebook.com facebook