Ieri, in due diversi eventi, sono stati rimossi simboli e riferimenti alla comunità LGBTQIA+. In un caso, un'associazione ha denunciato la rimozione di bandiere arcobaleno da un edificio pubblico. In un altro, un'istituzione ha deciso di eliminare immagini e testi relativi a questa comunità da un sito ufficiale. Entrambi i fatti sono avvenuti a poche ore di distanza. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le motivazioni di queste decisioni.

Ieri sono avvenuti due fatti che, a primo impatto, sembra abbiano molto poco in comune, ma che in realtà raccontano una cosa molto precisa: come il governo Meloni vuole che la comunità LGBTQIA+ si comporti, come vuole che viva e quale e quanto spazio vuole che occupi nella società (spoiler: poco, pochissimo). I fatti sono due, dicevo: il primo è il ddl Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico per l’ educazione sessuoaffettiva, allo scopo di tutelare « i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridare voce ai genitori sulle tematiche dell’identità di genere per i figli adolescenti minorenni »; il secondo è il... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La verità è che il Governo Meloni vuole rendere invisibili le persone della comunità LGBTQIA+

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IL GOVERNO MELONI VUOLE CAMBIARE TUTTO SULLE PENSIONI NUOVO CALCOLO PENSIONI: ECCO LA VERITÀ

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