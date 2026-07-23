Il giudice ha condannato a 20 mesi il tabaccaio che, nel giugno 2019, sparò e uccise un ladro che aveva rubato un cambiamonete nella sua tabaccheria. Il tabaccaio ha rinunciato a presentare ricorso in Cassazione. La vicenda si è svolta in provincia di Torino, dove l’uomo aveva agito dopo un tentativo di furto con complici.

Ha rinunciato al ricorso in Cassazione Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che la sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con alcuni complici aveva rubato un macchinario cambiamonete della sua tabaccheria che si trovava accanto alla sua abitazione. In accordo con i legali, infatti, l’uomo ha ritirato il ricorso e così la condanna a un anno e 8 mesi con pena sospesa è diventata definitiva.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il giudice che ha condannato Roggero ha dato 20 mesi al tabaccaio pistolero

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