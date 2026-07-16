Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi | È finita mi hanno dato l’ergastolo ora siete voi la mia voce - VIDEO

Notizia in breve

Un uomo di 72 anni è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prima di costituirsi, ha pubblicato un video sui social in cui si vedeva visibilmente amareggiato. L’uomo aveva sostenuto di aver agito in “legittima difesa” durante l’episodio che ha portato alla condanna. La sentenza è definitiva e la procura ha confermato l’esecuzione della pena. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto un gioielliere.