Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi | È finita mi hanno dato l’ergastolo ora siete voi la mia voce - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 72 anni è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prima di costituirsi, ha pubblicato un video sui social in cui si vedeva visibilmente amareggiato. L’uomo aveva sostenuto di aver agito in “legittima difesa” durante l’episodio che ha portato alla condanna. La sentenza è definitiva e la procura ha confermato l’esecuzione della pena. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto un gioielliere.

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Ecco il video pubblicato dal 72enne sui suoi profili social prima di costituirsi. Un video nel quale lo si vede chiaramente amareggiato: l'uomo aveva provato a far valere le proprie ragioni in tutte le sedi di competenza, asserendo come si fosse trattato di "legittima difesa" Il gioielliere M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Roggero: è finita, hanno voluto darmi l'ergastolo - RTL 102.5

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