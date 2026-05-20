Davide Cavallo accoltellato a Milano condannato a 20 anni chi ha reso invalido lo studente Al complice 10 mesi | lui li abbraccia dopo la lettera

A Milano, un uomo è stato condannato a 20 anni di carcere in seguito a un processo con rito abbreviato per aver accoltellato un giovane, lasciandolo con invalidità permanente. La vicenda risale a ottobre 2025, quando l'aggressione ha portato il ragazzo a perdere l’uso di alcune funzioni. Un altro imputato, coinvolto nell’episodio, ha ricevuto una condanna di 10 mesi e ha mostrato segni di emozione abbracciando qualcuno dopo aver ricevuto una lettera. La vicenda si è conclusa con la sentenza di condanna.

È stato condannato a 20 anni di carcere dopo rito abbreviato Alessandri Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Simone Cavallo, rimasto invalido in seguito all’aggressione avvenuta a ottobre 2025. Il complice Ahmed Atia, invece, è stato assolto per la rapina, ma condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Queste le decisioni del gup del tribunale di Milano, Alberto Carboni. L’accusa aveva chiesto, rispettivamente, la condanna rispettivamente a 12 e 10 anni. L’abbraccio della vittima agli aggressori. In aula si è presentato anche Davide Simone Cavallo. Lì si è rivisto con i suoi aggressori per la prima volta dopo la lettera che aveva scritto per perdonare i due ragazzi che l’hanno rapinato e reso invalido a ottobre 2025 in corso Como. 🔗 Leggi su Open.online

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