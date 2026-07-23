Il Comune di Bologna ha convocato un presidio in piazza del Nettuno per il 20 luglio alle 20.16, in memoria di Abderrahim Fakir e per chiedere chiarezza sulla sua morte. Il Viminale sta verificando le procedure seguite durante gli scontri avvenuti nel corso delle manifestazioni, che hanno causato il ferimento di 64 agenti.

Domenica 19 luglio, alle 20.16, il Comune di Bologna diffonde il comunicato con cui Matteo Lepore convoca per il giorno seguente un presidio in piazza del Nettuno, dedicato alla memoria di Abderrahim Fakir e alla richiesta di verità sulla sua morte. Poco dopo partono due messaggi verso i referenti di Questura e Prefettura, mentre la comunicazione pubblica ha già raggiunto giornali e cittadini. Da quella sequenza di pochi minuti nasce oggi un nuovo fronte istituzionale, parallelo all’inchiesta sulla morte del quarantaduenne. Il Viminale vuole stabilire se l’informazione trasmessa dal Comune abbia soddisfatto gli obblighi previsti per l’organizzazione della piazza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il giallo del presidio per Fakir: Lepore convoca la piazza, il Viminale verifica le procedure dopo gli scontri e i 64 agenti feriti

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