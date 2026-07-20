Caso Fakir scontri nelle piazze | in migliaia al presidio del sindaco Poi gli antagonisti scatenano il caos
Migliaia di persone si sono radunate davanti al Sacrario dei partigiani per chiedere giustizia in relazione al caso Fakir. Nel frattempo, gruppi antagonisti hanno provocato scontri e caos nelle piazze della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, mentre gli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine hanno causato tensioni e blocchi temporanei in alcune vie centrali. La polizia ha mantenuto il controllo, cercando di contenere le manifestazioni di protesta.
Bologna, 20 luglio 2026 – Da una parte il dolore, le lacrime, le urla lancinanti dei famigliari davanti al Sacrario dei partigiani, al grido di “Giustizia e verità”. Dall’altra la rabbia, la violenza, gli scontri tra i manifestanti e la polizia in una Bologna, ancora una volta, a ferro e fuoco. Il presidio indetto per Abderrhaim Fakir, cittadino marocchino morto al Pilastro domenica durante un intervento della polizia, ha visto arrivare in piazza quattromila persone, oltre ai famigliari del 42enne e a molti politici del centrosinistra locale. Gli scontri tra polizia e antagonisti. Poi sono arrivati anche i facinorosi, almeno 200: hanno aizzato la piazza al grido di “assassini” e “via lo scudo penale”, scandendo “tutto il mondo odia la polizia”, spianando mano a mano la strada alla tensione che alla fine è sfociata negli scontri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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