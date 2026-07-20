Caso Fakir scontri nelle piazze | in migliaia al presidio del sindaco Poi gli antagonisti scatenano il caos

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di persone si sono radunate davanti al Sacrario dei partigiani per chiedere giustizia in relazione al caso Fakir. Nel frattempo, gruppi antagonisti hanno provocato scontri e caos nelle piazze della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, mentre gli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine hanno causato tensioni e blocchi temporanei in alcune vie centrali. La polizia ha mantenuto il controllo, cercando di contenere le manifestazioni di protesta.

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Bologna, 20 luglio 2026 – Da una parte il dolore, le lacrime, le urla lancinanti dei famigliari davanti al Sacrario dei partigiani, al grido di “Giustizia e verità”. Dall’altra la rabbia, la violenza, gli scontri tra i manifestanti e la polizia in una Bologna, ancora una volta, a ferro e fuoco. Il presidio indetto per Abderrhaim Fakir, cittadino marocchino morto al Pilastro domenica durante un intervento della polizia, ha visto arrivare in piazza quattromila persone, oltre ai famigliari del 42enne e a molti politici del centrosinistra locale. Gli scontri tra polizia e antagonisti. Poi sono arrivati anche i facinorosi, almeno 200: hanno aizzato la piazza al grido di “assassini” e “via lo scudo penale”, scandendo “tutto il mondo odia la polizia”, spianando mano a mano la strada alla tensione che alla fine è sfociata negli scontri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caso fakir scontri nelle piazze in migliaia al presidio del sindaco poi gli antagonisti scatenano il caos
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