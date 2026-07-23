Nella notte tra lunedì e martedì, in un quartiere di Bologna, si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. Durante le proteste, che sono state scatenate dalla morte di un uomo, ci sono stati 64 feriti tra le forze dell’ordine. La polizia ha riferito che alcune piazze e vie sono state incendiate e che le autorità stanno condurre verifiche sul comportamento del sindaco e sulla gestione delle manifestazioni.

Sessantaquattro feriti tra le forze dell’ordine nella notte del Pilastro, durante le proteste di lunedì sera per la morte di Abderrahim Fakir che hanno incendiato le vie di Bologna. Così, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interviene sul concetto di «odio preventivo» verso la polizia, evocato a caldo già dalla premier Giorgia Meloni. E lo fa con orgoglio: «Esiste un pregiudizio — dice Piantedosi — quando c’è qualcosa che riguarda l’azione delle forze dell’ordine: si presume, da parte di alcuni, la non legittimità. Ma noi non abbiamo timore di nulla». Torna però lo scontro istituzionale tra il Viminale e il Comune di Bologna. Uno scontro tra due persone che si conoscono bene, il sindaco Matteo Lepore e il ministro Piantedosi che di Bologna è stato prefetto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Bologna, verifiche del Viminale sul sindaco di Lepore: il giallo della piazza «non concordata»

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