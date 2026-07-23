Il gesto di gratitudine Cittadinanza onoraria a Enrico de Saint Lary
Monteriggioni ha conferito la cittadinanza onoraria a Enrico de Bellegarde de Saint Lary, erede della famiglia Terrosi Vagnoli, in segno di gratitudine per un gesto di generosità. La decisione è stata annunciata in occasione di un evento locale, sottolineando il contributo del destinatario al patrimonio culturale della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno espresso riconoscenza per il gesto compiuto.
MONTERIGGIONI di Fabrizio Calabrese Grazie ad un grande gesto di generosità, cresce il patrimonio culturale di Monteriggioni che accetta e ringrazia conferendo la cittadinanza onoraria ad Enrico de Bellegarde de Saint Lary, erede della famiglia Terrosi Vagnoli. In riconoscimento del significativo contributo offerto alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio attraverso la donazione al Comune di una raccolta di reperti e documentazione storica appartenuti alla famiglia. L’attribuzione della cittadinanza onoraria è stata fatta dal Consiglio comunale nella seduta di ieri, il 22 luglio, la data della nascita del Museo Archeologico di Monteriggioni tre anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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