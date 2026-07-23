il gesto di gratitudine cittadinanza onoraria a enrico de saint lary

Notizia in breve

Monteriggioni ha conferito la cittadinanza onoraria a Enrico de Bellegarde de Saint Lary, erede della famiglia Terrosi Vagnoli, in segno di gratitudine per un gesto di generosità. La decisione è stata annunciata in occasione di un evento locale, sottolineando il contributo del destinatario al patrimonio culturale della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno espresso riconoscenza per il gesto compiuto.