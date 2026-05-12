Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato oggi a maggioranza un ordine del giorno che riconosce ad Aurelio De Laurentiis la cittadinanza onoraria della città. La decisione riguarda il presidente del Napoli, che negli ultimi anni è stato coinvolto nel processo di crescita sportiva e internazionale del club azzurro. La delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Aurelio De Laurentiis sarà cittadino onorario di Napoli. Il Consiglio Comunale ha approvato oggi a maggioranza l’ordine del giorno dedicato al presidente del Napoli, protagonista negli ultimi anni della crescita sportiva e internazionale del club azzurro. Una decisione che conferma il forte legame tra la città e il numero uno partenopeo, soprattutto dopo i successi conquistati dal Napoli in Serie A e il rilancio dell’immagine del club anche fuori dai confini italiani. La votazione si è svolta nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale con una larga maggioranza favorevole. Approvata la cittadinanza onoraria per De Laurentiis. Alla seduta del Consiglio Comunale di Napoli erano presenti 27 consiglieri su 40.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, c’è la svolta: il Comune ha preso una decisione!

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