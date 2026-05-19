Tutto pronto per il conferimento della cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia

Da agrigentonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio alle 10:30 si svolgerà la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a un senatore. L’evento rappresenta un momento ufficiale nel calendario della città e si terrà in un luogo pubblico. La decisione di conferire il riconoscimento è stata annunciata in precedenza e si svolgerà alla presenza delle autorità locali e della comunità. La cerimonia si inserisce nelle celebrazioni ufficiali previste per quella giornata.

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L’appuntamento con la storia istituzionale della città è fissato per giovedì 21 maggio, alle ore 10:30. Nella cornice solenne della sala consiliare del Palazzo di Città, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, conferirà ufficialmente la cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia. Si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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