Tutto pronto per il conferimento della cittadinanza onoraria al senatore Enrico La Loggia

Il 21 maggio alle 10:30 si svolgerà la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a un senatore. L’evento rappresenta un momento ufficiale nel calendario della città e si terrà in un luogo pubblico. La decisione di conferire il riconoscimento è stata annunciata in precedenza e si svolgerà alla presenza delle autorità locali e della comunità. La cerimonia si inserisce nelle celebrazioni ufficiali previste per quella giornata.

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