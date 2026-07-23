Il generale della Guardia di finanza, coinvolto in un’indagine sul dossieraggio, è stato trasferito dalla procura di Milano a quella di Roma. L’avvocato del generale ha dichiarato che il suo assistito non ha rapporti con l’azienda coinvolta. L’indagine riguarda un caso di presunto dossieraggio, e il trasferimento si è reso necessario per motivi investigativi. Il generale è stato assistito da un avvocato di grande esperienza.

Equalize non è Equalize, per il generale Cosimo Di Gesù. Con un’avvocata di ferro (e di grido) come Grazia Volo ad assisterlo, il comandante dell’Accademia della Guardia di finanza, indagato nell’inchiesta sul dossieraggio, chiede e ottiene dalla Procura di Milano il trasferimento a Roma del capitolo che lo riguarda. E così inizia a prendere le distanze dal bailamme dei due filoni principali, con spioni e spiati anche famosi e un’ottantina di imputati, ormai, dal momento che, nel loro caso, il processo è già stato chiesto. Per il generale, invece, richieste ancora non risulta siano state formulate e la distanza che mette non è soltanto geografica. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Il generale della Gdf Di Gesù, l'indagine passa a Roma. L'avvocato: «Non ha nulla a che fare con Equalize»

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