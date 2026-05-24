Spari all' esterno della Casa Bianca ucciso il 21enne che ha aperto il fuoco | Si credeva Gesù e scriveva di volere fare male a Trump

Un uomo di 21 anni è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco contro agenti del Secret Service a pochi passi dalla Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si credeva Gesù e aveva scritto di voler fare del male all’ex presidente. La sparatoria si è verificata in uno dei checkpoint vicino al perimetro dell’edificio. Nessun agente è rimasto ferito durante l’incidente.

Panico a Washington, per una sparatoria avvenuta a pochi passi dalla Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle. 🔗 Leggi su Today.it

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Spari contro la Casa Bianca, ucciso il 21enne che ha aperto il fuoco: "Si credeva Gesù e scriveva di volere fare male a Trump"Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in un checkpoint vicino alla Casa Bianca ed è stato ucciso.

Spara contro la Casa Bianca, si credeva «Gesù Cristo e il vero Bin Laden». I segnali ignorati sul 21enne che puntava a Trump – Il videoUn uomo armato si è avvicinato a un varco della Casa Bianca e ha sparato contro gli agenti del Secret Service.

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