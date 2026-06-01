Il terrorista Paolo Bellini in Sicilia prima delle stragi | l' imprenditore che lo finanzia le telefonate della sorella a un generale Gdf

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Prima delle stragi, Bellini si trovava in Sicilia, secondo le indagini. Un imprenditore avrebbe finanziato le attività dell'uomo. Sono state registrate telefonate tra la sorella di Bellini e un generale della Guardia di Finanza. Bellini, condannato all’ergastolo per la strage alla stazione di Bologna, è ora indagato anche per gli attentati ai magistrati Falcone e Borsellino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paolo Bellini, il neofascista di Avanguardia nazionale condannato all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna, è al momento indagato anche per gli attentati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Procura di Caltanissetta ha però chiesto l'archiviazione del procedimento. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Terzani, il kamikaze della pace e le guerre: lo scandalo delle nuove “stragi di innocenti”Nel libro “Leandro Manfrini e Tiziano Terzani – Inviati speciali in guerra e pace” di Giuseppe Zois, si affrontano temi legati ai conflitti armati e...

Heidi, Jack lo Squartatore e il terrorista “messo in coda”: perché le scuole medie “sono il posto più vero che esista”. Le parole di Valentina PetriRecentemente si è parlato di un episodio che coinvolge una supplente delle scuole medie, accusata di aver tagliato una ciocca di capelli a due...

Temi più discussi: Paolo Bellini in Sicilia prima delle stragi: l'imprenditore emiliano che lo finanzia, le telefonate della sorella con un generale Gdf; Le confidenze del terrorista e la testimonianza del maresciallo Tempesta; L’Asse secolare tra mafia e neofascismo: Bellini, strage Bologna e la rete nera vicino al governo.

L’ombra della Primula Nera Paolo Bellini sulle stragi del 1992Tra eversione neofascista, complici istituzionali e l’enigma del volo misterioso su Capaci, l’inchiesta di Report riaccende i riflettori sul ruolo di Paolo Bellini, mentre la Commissione Antimafia pri ... lavalledeitempli.net

Paolo Bellini, l'ex terrorista dal carcere di Padova: Chiedo l'eutanasia farmacologicaL’ex militante di Avanguardia Nazionale dal carcere Due Palazzi: Chiedo che la direzione sanitaria provveda rispettando le leggi in materia di silenzio-assenso ... corrieredelveneto.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web