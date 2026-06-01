Il terrorista Paolo Bellini in Sicilia prima delle stragi | l' imprenditore che lo finanzia le telefonate della sorella a un generale Gdf

Prima delle stragi, Bellini si trovava in Sicilia, secondo le indagini. Un imprenditore avrebbe finanziato le attività dell'uomo. Sono state registrate telefonate tra la sorella di Bellini e un generale della Guardia di Finanza. Bellini, condannato all’ergastolo per la strage alla stazione di Bologna, è ora indagato anche per gli attentati ai magistrati Falcone e Borsellino.

Paolo Bellini, il neofascista di Avanguardia nazionale condannato all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna, è al momento indagato anche per gli attentati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Procura di Caltanissetta ha però chiesto l'archiviazione del procedimento. 🔗 Leggi su Today.it

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