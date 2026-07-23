I volontari del gattile Aristogatti hanno lanciato un appello per trovare nuove famiglie a diversi mici in difficoltà. La richiesta riguarda l’adozione di gatti senza casa, con l’obiettivo di ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita degli animali. Le richieste sono state raccolte e diffuse sui social e sui mezzi di informazione. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri esatti dei gatti disponibili o sulle modalità di contatto.

L’appello lanciato nei giorni scorsi dai volontari del gattile Aristogatti non è rimasto inascoltato. Dopo aver raccontato sulle pagine del nostro giornale l’emergenza che sta mettendo a dura prova la struttura di via Majorana, tra temperature roventi, continui recuperi di animali e un numero sempre crescente di abbandoni, il rifugio empolese ha ricevuto la visita degli amministratori dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, arrivati per esprimere vicinanza ai volontari e rilanciare il messaggio: adottare un gatto significa salvargli la vita. A incontrare i volontari dell’associazione Aristogatti Odv sono stati il sindaco di Capraia e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gattile in difficoltà: "Adottate un micio"

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