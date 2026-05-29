Il gattile diventerà realtà L' annuncio del sindaco in Consiglio

Tolentino, 29 maggio 2026 – Il gattile a Tolentino diventerà realtà. Il sindaco Mauro Sclavi in Consiglio comunale, a inizio seduta, ha spiegato che ieri mattina ha fatto un sopralluogo insieme al sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni, al presidente dell’unione montana Monti Azzurri e al servizio veterinario Ast nell’area dove dovrà sorgere, adiacente al canile di contrada Rotondo. Il gattile comunale per ora sarà destinato solo ai Comuni di Tolentino e Caldarola (gli altri non hanno aderito all’iniziativa); il primo ente mette a disposizione il terreno, mentre il secondo le strutture. Il tutto, con l’ok e l’aiuto dell’unione montana. Sarà uno spazio recintato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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