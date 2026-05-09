Due agenti della Polizia di Stato hanno trovato un gattino abbandonato sul ciglio della strada a Macerata. Dopo averlo preso in custodia, lo hanno condotto presso una clinica veterinaria per le cure necessarie. Al momento, il micio si trova sotto osservazione e riceve le attenzioni dei veterinari. La vicenda ha suscitato l’interesse della comunità locale, che si è schierata a favore del piccolo animale.

Un cucciolo di gatto abbandonato è stato tratto in salvo da due agenti della Polizia di Stato di Macerata, che lo hanno soccorso mentre rischiava di essere investito. Il piccolo animale è stato affidato alle cure veterinarie dopo un tempestivo intervento. Salvato un gattino a Macerata Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto come protagonisti Alessio e Paolo, due poliziotti impegnati nel loro turno di “Volante”. Durante il servizio a Macerata, i due agenti hanno notato una piccola sagoma che si muoveva lentamente sul ciglio della strada, accompagnata da un debole miagolio. Avvicinandosi, hanno scoperto che si trattava di un gattino appena nato, probabilmente abbandonato dalla madre e ricoperto di terra, in grave pericolo a causa del traffico stradale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gattino abbandonato a Macerata sul ciglio della strada salvato da due poliziotti, come sta il micio

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