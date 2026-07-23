Da aprile, dopo il respingimento di un ricorso al Tar, si procede con la bonifica dell’area dell’ex Snia, situata tra Limbiate e Bovisio. L’obiettivo è rimuovere i residui delle attività della fabbrica di filati sintetici e trasformare il sito in patrimonio pubblico. Attualmente si valuta anche l’ipotesi di realizzare un parco fotovoltaico sull’area una volta completata la bonifica.

Da aprile, superato anche lo scoglio di un ricorso al Tar, che è stato respinto, si lavora per la bonifica del “ sito orfano ” dell’ex Snia. L’area al confine con Limbiate e Bovisio deve essere completamente ripulita dai residui delle attività della fabbrica di filati sintetici per diventare patrimonio pubblico. I lavori si devono concludere entro l’autunno anche perché sono finanziati in gran parte con il Pnrr (oltre 9 milioni di euro) a cui si aggiungono gli oltre 2,5 milioni di euro della Regione. L’area interessata dalle operazioni di bonifica e ripristino ambientale è particolarmente estesa, comprendendo oltre 20 ettari all’interno del Parco delle Groane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex Snia. Al vaglio l’ipotesi del parco fotovoltaico

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