La Procura sta valutando l’ipotesi che la bomba possa essere collegata a Ranucci, che ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di fargli del male. Ranucci ha anche affermato di aver escluso qualsiasi coinvolgimento di Valter Lavitola, suo amico stretto, nelle vicende legate all'esplosivo. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Fargli male non era in programma e a dirlo è il diretto interessato Sigfrido Ranucci, che con le sue dichiarazioni ha subito "scagionato" l'amico fraterno Valter Lavitola. Così il volto di Report lo ha definito subito dopo aver appreso che si trattasse dell'uomo indicato dalla Procura di Roma come il mandante dell'attentato avvenuto l'ottobre scorso davanti la sua abitazione a Pomezia. Certo, lo sconcerto è comprensibile se si è amici, ma una difesa così serrata e costante fa comunque sorgere dubbi. Dubbi che evidentemente stanno solleticando le raffinate menti anche di chi quel fascicolo lo sta ampliando, eliminando man mano le piste ritenute non attendibili o, comunque, al momento non corroborate da prove solide. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ipotesi al vaglio della Procura: la bomba e il ruolo di Ranucci

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