Un rappresentante del governo ha dichiarato che si sta considerando la possibilità di applicare la normativa sul Golden Power, che permette di intervenire su operazioni di investimento e acquisizioni che coinvolgono settori strategici. La discussione riguarda anche il ruolo del ministero della Difesa, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche. La questione viene valutata in modo preliminare, e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali in merito.

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - In merito a una potenziale valutazione sull'utilizzo del Golden Power per il dossier Ferretti "è arrivata una richiesta in tal senso che è al vaglio degli uffici competenti, non riguarda ovviamente solo il mio dicastero, ma anche innanzitutto il ministero della Difesa avendo Ferretti anche la parte produttiva che riguarda la Difesa". Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di Investopia, in corso a Milano. "Gli uffici stanno lavorando celermente" ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ferretti: Urso, 'Golden Power? Ipotesi al vaglio, riguarda anche ministero Difesa'

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