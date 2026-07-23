Un’azienda giapponese ha presentato un dispositivo chiamato “frigorifero umano”, che permette di raffreddare il corpo tramite un sistema di aria condizionata incorporato. La tecnologia mira a offrire un sollievo dal caldo intenso senza dover entrare in un frigorifero reale. La soluzione è stata annunciata come un modo per affrontare le alte temperature estive, senza dettagli specifici su funzionamento o tempi di produzione.

Roma, 23 luglio 2026 - Col caldo estremo quante volte aprendo il frigorifero, avvolti dal fresco che ne esce, vien voglia di entrare fisicamente al suo interno e godere del refrigerio, ma chiaramente non si può. Almeno fino ad oggi, in Giappone, dove una specie di freezer per umani è stato messo in vendita. Il frigorifero umano. Si chiama Do Hiemon Box, il frigorifero umano, e consiste in una cabina di raffreddamento monoposto, si legge sul sito japan.com, che ha proprio l’aspetto di un grande frigorifero in grado di ospitare e raffreddare una persona. Prodotto dalla SDRS. Il Do Hiemon Box è prodotto dall’azienda giapponese per sistemi di refrigerazione e distributori automatici SDRS, e messa in commercio dalla Trusco Nakayama. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il “frigorifero umano”, ecco la soluzione contro il caldo di un’azienda giapponese

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