Un gatto sceglie di dormire vicino o sopra il suo umano per motivi legati alla sicurezza, al calore e all’odore. La decisione di posizionarsi accanto a una persona viene presa dall’animale, che valuta attentamente il luogo e il soggetto. La vicinanza garantisce comfort e protezione, mentre il calore corporeo e l’odore familiare rafforzano il legame tra gatto e umano. La scelta non è casuale, ma frutto di preferenze e istinti dell’animale.

Perché il gatto dorme accanto o sopra al "suo" compagno umano? Anzitutto cominciamo col dire che il gatto decide accuratamente dove e con chi dormire. Il comportamento del micio che sceglie di riposare sopra o vicino al proprio compagno umano affonda le radici in precise necessità fisiologiche e istintive, che indicano un forte legame affettivo, fiducia assoluta, ricerca di sicurezza e calore, ma anche la volontà di marcare il territorio ed il suo umano. In natura il momento del riposo è quello di massima vulnerabilità, e per i felini, che dormono dalle 12 alle 16 ore al giorno, la scelta del luogo non è mai casuale. E da qui nasce il motivo principale per cui vuole dormirci accanto, che è quello di sentirsi al sicuro e protetto, affidandosi completamente al "capobranco". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sicurezza, caldo, odore. Ecco perché micio dorme sul suo umano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché Il Gatto Dorme Sui Tuoi Vestiti

Notizie e thread social correlati

Il tuo micio è castrato ma cerca ancora l’accoppiamento? Ecco perché succede e quando non è l’istintoAnche se il gatto maschio è stato castrato, può continuare a cercare l’accoppiamento.

Chris Evans sul suo ritorno alla Marvel: "Ecco perché sono in Avengers: Doomsday"Durante l'evento alla CinemaCon di Las Vegas, l’attore ha annunciato il suo ritorno nel film \