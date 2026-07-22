Dal Giappone arriva il Do Hiemon Box, un frigorifero portatile per raffreddare il corpo umano in 10 minuti. Costa oltre 9 mila dollari e si presenta come un dispositivo che può alleviare il caldo insopportabile. Si tratta di un apparecchio che, attraverso un sistema di raffreddamento, permette di abbassare rapidamente la temperatura corporea. In vendita, si propone come alternativa ai ventilatori e ai cappelli con ventilatore integrato, puntando su un design compatto e innovativo.

Caldo afoso insopportabile? Dal Giappone è pronto, e in vendita, il frigorifero per raffreddare il corpo umano. Si chiama Do Hiemon Box, costa più di 9 mila dollari e si candida a fare concorrenza e superare di gran carriera tra gli oggetti kitsch anticaldo sia ventagli che cappelli con ventilatorino. L’invenzione nipponica è una cabina di raffreddamento monoposto che somiglia ad un enorme frigorifero. È stato sviluppato dal produttore giapponese di sistemi di refrigerazioni e distributori automatici SDRS e viene venduto anche online dalla Trusco Nakayama. Lo Do Hiemon Box mantiene una temperatura interna di 15 gradi quindi è fresca fin dal momento in cui si entra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva il frigorifero per gli esseri umani: costa 9 mila dollari e promette di alleviare il caldo in 10 minuti, ecco come funziona

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