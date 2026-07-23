Il finto corteggiamento al bar e l’invito a casa poi scatta la trappola | rapinato da un complice

Notizia in breve

Una persona è stata vittima di una trappola in un bar, dove un uomo ha iniziato un falso corteggiamento e poi ha invitato la vittima a casa. Dopo averle fatto credere a un incontro amichevole, un complice si è presentato e le ha rubato denaro. La vittima, presumibilmente scelta perché aveva una somma di denaro in tasca, è stata derubata durante l’episodio. L’incidente si è verificato in provincia di Como.