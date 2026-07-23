Il finto corteggiamento al bar e l’invito a casa poi scatta la trappola | rapinato da un complice
Una persona è stata vittima di una trappola in un bar, dove un uomo ha iniziato un falso corteggiamento e poi ha invitato la vittima a casa. Dopo averle fatto credere a un incontro amichevole, un complice si è presentato e le ha rubato denaro. La vittima, presumibilmente scelta perché aveva una somma di denaro in tasca, è stata derubata durante l’episodio. L’incidente si è verificato in provincia di Como.
Como – Una vittima quasi certamente scelta non a caso, ma nella consapevolezza che in tasca aveva sufficiente contante da giustificare un a rapina. Avvenuta la sera del 5 dicembre 2023 a Como, che ora ha portato alla condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere per Lorena Del Cisne Leon Chiriboga, ecuadoriana residente a Saronno, la cui sentenza, per una strana coincidenza, è stata letta nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno. Davanti ai giudici del Tribunale Collegiale di Como, è arrivata con l’accusa di rapina aggravata, commessa in concorso con un complice che non è mai stato identificato. Quella sera, la donna aveva a vvicinato e conosciuto un uomo, residente in città, in un bar d i piazza Duomo a Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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