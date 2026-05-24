Finto carabiniere chiama a casa il complice va a prendere l' oro | raggirata coppia di anziani

Una coppia di anziani è stata raggirata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere al telefono. Dopo aver illuso le vittime, il truffatore ha inviato un complice a prendere l’oro in casa. La telefonata ha seguito uno schema già noto, con la vittima che ha creduto di interagire con un ufficiale delle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali armi o minacce dirette.

Uno schema collaudato. La chiamata alle vittime, una coppia di anziani. Dall'altra parte del telefono una voce: a parlare una voce che ha finto di essere un appartenente alle forze dell'ordine. Una truffa che spesso si ripete e che stavolta è piombata nella casa di due coniugi ultra ottantenni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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