Un uomo si presenta come un boss mafioso, offrendo protezione contro presunti nemici armati, affermando di appartenere a un clan. Tuttavia, dietro questa facciata, si scopre che occupa illegalmente un'abitazione e sfrutta la persona a cui si rivolge. La situazione mette in luce come le minacce di violenza possano essere usate per nascondere attività illecite e manipolare le vittime.

"Appartengo a un clan mafioso, ti offro la mia protezione contro gli spacciatori che ti vogliono sparare". Con questa scusa un 40enne campano si sarebbe “piazzato” nell’appartamento di Lissone di un 35enne con problemi psichici, conosciuto tramite amici comuni che consumavano cocaina, costringendolo poi a fare anche il corriere della droga. Nel bilocale il 40enne non era solo: con lui viveva una escort 30enne che sarebbe stata obbligata a vendersi in appuntamenti, anche nell’abitazione stessa, e a volte lo raggiungevano la moglie e i due figlioletti. Ora il 40enne e la presunta escort sono imputati a vario titolo di circonvenzione di incapace, tentata estorsione e lesioni in un processo al Tribunale di Monza, dove si sono costituiti parti civili la presunta vittima e anche suo fratello maggiore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La trappola del finto boss mafioso: "Ti proteggo da chi vuole spararti". Ma gli occupa la casa e lo sfrutta

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