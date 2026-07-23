Un giovane portiere classe 2009, figlio di un noto conduttore televisivo, è stato convocato dall'Udinese per il ritiro in Austria. La società ha deciso di aggregarlo alla prima squadra durante l'allenamento estivo. Il ragazzo si trova ora in ritiro con i professionisti, insieme ai giocatori di prima squadra. La convocazione è stata comunicata ufficialmente dall'allenatore, che ha deciso di includerlo nel gruppo per le sessioni di allenamento.

C'è anche un cognome noto al grande pubblico tra i convocati dell'Udinese per il ritiro estivo in Austria. Kosta Runjaic ha infatti deciso di aggregare alla prima squadra José Sebastiani, giovane portiere classe 2009 e figlio del celebre conduttore televisivo Amadeus. Un'opportunità importante per l'estremo difensore, che prenderà parte alla preparazione estiva insieme agli altri componenti della rosa bianconera. Orgoglio Amadeus, il figlio José Sebastiani in ritiro con l'Udinese Il ritiro si svolgerà a Lienz, dove l'Udinese resterà fino al 3 agosto per preparare la nuova stagione. Sebastiani figura tra i cinque portieri convocati dal tecnico tedesco insieme a Maduka Okoye, Daniele Padelli, Piana e Rene Pirih, altro giovane proveniente dal settore giovanile friulano. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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© Derbyderbyderby.it - Il figlio di Amadeus convocato dall'Udinese: José in ritiro con la prima squadra

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