Un semplice commento ironico è bastato a far nascere un caso intorno alla famiglia di Amadeus. A finire sotto i riflettori stavolta è stato José Sebastiani, il figlio diciassettenne del conduttore e di Giovanna Civitillo, dopo aver fatto l’annuncio dell’uscita del brano Vengo dal Sud su Instagram. Il post ha alimentato le voci su un possibile debutto nel mondo della musica, fino a far circolare l’ipotesi di una sua partecipazione a Sanremo Giovani. Galeotto fu un commento, ma Amadeus è intervenuto subito per smentire l’indiscrezione, mentre José stesso ha chiarito il qui pro quo. Amadeus interviene sul “caso” di José a Sanremo 2027. La scintilla è partita da un post dell’account X Cinguetterai, che ha immaginato con tono scherzoso José sul palco di Sanremo Giovani sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Il figlio di Amadeus a Sanremo 2027, il conduttore sbotta e José mette a tacere la polemica

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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