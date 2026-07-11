Amadeus ha smentito che suo figlio, José Sebastiani, partecipi a Sanremo Giovani. La voce circolata in questi giorni è stata definita dal conduttore come “fake news”. Il figlio ha confermato di essere solo autore di testi per alcuni giovani artisti, senza altre implicazioni riguardo alla partecipazione alla manifestazione.

Amadeus ha smentito la possibilità che il figlio, José Sebastiani, possa partecipare alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Il conduttore ha bollato la voce come “fake news” e il figlio ha spiegato di essere soltanto autore di testi di alcuni pezzi cantati da giovani artisti. Sebastiani sta infatti seguendo la carriera da calciatore: è portiere della primavera dell’Udinese. La smentita sulla voce che voleva José Sebastiani a Sanremo Giovani La spiegazione di José Sebastiani La carriera calcistica di Sebastiani La smentita sulla voce che voleva José Sebastiani a Sanremo Giovani Amadeus ha mentito la voce che voleva il figlio, José Sebastiani, come partecipante della prossima edizione di Sanremo Giovani, il programma che permette ad artisti emergenti di esibirsi sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Il figlio di Amadeus José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino? Arriva la smentita: "Fake news"

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Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus debutta come cantante (su TikTok)

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