In tribunale, cinque persone sono state assolte dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. La corte d’appello ha stabilito che non ci sono prove sufficienti a dimostrare la responsabilità penale degli imputati. Tra loro, due sono stati definitivamente scagionati, mentre gli altri tre sono stati anch’essi assolti. La decisione si basa sulla mancanza di evidenze che dimostrino oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza degli imputati.

MILANO – Violenza sessuale di gruppo, assolti in appello Lucarelli, Apolloni ed altri tre. Non è stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della loro responsabilità penale. Con queste motivazioni la Corte d’Appello di Milano ha spiegato l’assoluzione con formula piena – “perché il fatto non sussiste” – nei confronti di Mattia Lucarelli, figlio dell’ex calciatore Cristiano, di Federico Apolloni e di altri tre ragazzi, ribaltando completamente le condanne che erano state inflitte in primo grado al termine del processo con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo. I giudici milanesi hanno smontato l’impianto accusatorio... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Il fatto non sussiste”: assolti Mattia Lucarelli e Federico Apolloni dall’accusa di violenza sessuale di gruppo

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