Assolti perché il fatto non sussiste i due schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo

Due schermidori italiani sono stati assolti con formula piena dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. Il procedimento si è concluso a Siena, dove i giudici hanno deciso che il fatto non sussiste. I due giovani erano stati accusati di aver commesso l’episodio nei confronti di una collega di origine uzbeka. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo di primo grado, senza che siano state riconosciute responsabilità a loro carico.

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SIENA – Si chiude con una assoluzione con formula piena il processo di primo grado a carico dei due giovani schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una collega di origine uzbeka. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, Andrea Grandinetti, ha pronunciato una sentenza di assoluzione nei confronti dei due atleti perché il fatto non sussiste, al termine di un procedimento celebrato con la scelta del rito abbreviato. La drammatica vicenda al centro del caso giudiziario risale alla notte tra il 4 e il 5 agosto del 2023, quando gli atleti si trovavano a Chianciano Terme, in provincia di Siena, per partecipare a un raduno internazionale di scherma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Assolti “perché il fatto non sussiste” i due schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accusati di violenza sessuale di gruppo: assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”Accusati di violenza sessuale di gruppo e assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Violenza sessuale di gruppo, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in Appello “perché il fatto non sussiste”Milano, 23 aprile 2026 – Colpo di scena in tribunale a Milano, la Corte d'Appello ha ribaltato le condanne di primo grado e ha assolto con formula... (Adnkronos) - Tutti assolti in Appello, con la formula perché il fatto non sussiste, gli imputati nel processo sulla scalata della Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. È la sentenza emessa oggi, venerdì 8 maggio, dai giudici #Cronaca #TopNew… x.com Scherma, assolti i due atleti accusati di violenza sessuale su una campionessa uzbeka durante il raduno a ChiancianoAssolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Siena Andrea Grandinetti nei confronti dei due giovani schermitori italiani a processo con rito abbreviato co ... radiosienatv.it Presunto stupro di gruppo ai danni di schermitrice uzbeka, assolti i due atletiAssolti perché il fatto non sussiste. Con questa formula il gup di Siena Andrea Grandinetti ha prosciolto i due giovani schermidori italiani finiti a processo ... rainews.it