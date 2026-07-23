Milano – La Veneranda Fabbrica del Duomo annuncia l'iniziativa "Milano al Duomo", un nuovo programma di eventi ad accesso libero pensato per avvicinare i cittadini al complesso monumentale attraverso aperture gratuite e visite guidate dedicate. Il progetto prevede per il 2026 due giornate di ingresso gratuito alla Cattedrale e al Museo: il 16 ottobre, in occasione dell'anniversario del primo regolamento della Veneranda Fabbrica del 1387, e il 4 novembre, Solennità di San Carlo. A partire dal 27 settembre, inoltre, il Museo del Duomo sarà accessibile senza biglietto ogni ultima domenica del mese. Contestualmente, dal 26 agosto prenderà il via... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Duomo di tutti: aperture gratuite ed eventi ad accesso libero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Spend 5 Days in TUSCANY Italy | The Perfect Itinerary

Notizie e thread social correlati

Posillipo, viaggio nella spiaggia «restituita» (per ora) ai napoletani. Lidi chiusi, accesso libero che piace a tuttiA Posillipo, la spiaggia è stata temporaneamente restituita ai cittadini con accesso libero, mentre i lidi sono chiusi.

Ville a Venezia, le aperture straordinarie con visite guidate gratuiteIn Veneto, alcune ville storiche apriranno le porte gratuitamente durante la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Temi più discussi: Terrazze del Duomo: tornano le Serate d'Incanto al tramonto - Duomo di Milano; Tornano in Duomo a Udine le antiche portelle dell'organo rinascimentale; Centenario della ripresa della Vara 1926-2026: al via le iniziative celebrative; La Gioia di Danzare, il 24 luglio, a Lecce, il gala ideato e interpretato da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko.

Ravello, musica per tutti. Il cartellone della 74esima edizione ha proposto nei giorni scorsi anche un evento in Piazza Duomo e in strada tra note e teatro @TgrRai rainews.it/tgr/campania/v…. x.com

Il Duomo di tutti: aperture gratuite ed eventi ad accesso liberoMilano, il nuovo programma della Veneranda Fabbrica del Duomo per avvvicinare i cittadini alla loro cattedrale, valorizzandone la funzione di casa aperta ... ilgiorno.it

Duomo di Modena aperto ogni sabato fino a mezzanotteSocietà: Visite gratuite dalle 21 anche negli spazi solitamente a pagamento. In programma anche momenti musicali a cura della Cappella Musicale ... lapressa.it

ma percheee reddit