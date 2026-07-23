Il Duomo di tutti | aperture gratuite ed eventi ad accesso libero
Milano – La Veneranda Fabbrica del Duomo annuncia l'iniziativa "Milano al Duomo", un nuovo programma di eventi ad accesso libero pensato per avvicinare i cittadini al complesso monumentale attraverso aperture gratuite e visite guidate dedicate. Il progetto prevede per il 2026 due giornate di ingresso gratuito alla Cattedrale e al Museo: il 16 ottobre, in occasione dell'anniversario del primo regolamento della Veneranda Fabbrica del 1387, e il 4 novembre, Solennità di San Carlo. A partire dal 27 settembre, inoltre, il Museo del Duomo sarà accessibile senza biglietto ogni ultima domenica del mese. Contestualmente, dal 26 agosto prenderà il via... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
How to Spend 5 Days in TUSCANY Italy | The Perfect Itinerary
Notizie e thread social correlati
Posillipo, viaggio nella spiaggia «restituita» (per ora) ai napoletani. Lidi chiusi, accesso libero che piace a tuttiA Posillipo, la spiaggia è stata temporaneamente restituita ai cittadini con accesso libero, mentre i lidi sono chiusi.
Ville a Venezia, le aperture straordinarie con visite guidate gratuiteIn Veneto, alcune ville storiche apriranno le porte gratuitamente durante la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Temi più discussi: Terrazze del Duomo: tornano le Serate d'Incanto al tramonto - Duomo di Milano; Tornano in Duomo a Udine le antiche portelle dell'organo rinascimentale; Centenario della ripresa della Vara 1926-2026: al via le iniziative celebrative; La Gioia di Danzare, il 24 luglio, a Lecce, il gala ideato e interpretato da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko.
Ecco il simbolo di San Cristoforo che sventola sul Duomo di Barga Come tutti gli anni i festeggiamenti del Santo Patrono di Barga, il prossimo 25 luglio, si sono aperti ufficialmente il 18 luglio con l’esposizione sul punto più alto del campanile del Duomo della facebook
Ravello, musica per tutti. Il cartellone della 74esima edizione ha proposto nei giorni scorsi anche un evento in Piazza Duomo e in strada tra note e teatro @TgrRai rainews.it/tgr/campania/v…. x.com
Il Duomo di tutti: aperture gratuite ed eventi ad accesso liberoMilano, il nuovo programma della Veneranda Fabbrica del Duomo per avvvicinare i cittadini alla loro cattedrale, valorizzandone la funzione di casa aperta ... ilgiorno.it
Duomo di Modena aperto ogni sabato fino a mezzanotteSocietà: Visite gratuite dalle 21 anche negli spazi solitamente a pagamento. In programma anche momenti musicali a cura della Cappella Musicale ... lapressa.it
ma percheee reddit