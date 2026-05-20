Ville a Venezia le aperture straordinarie con visite guidate gratuite

In Veneto, alcune ville storiche apriranno le porte gratuitamente durante la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’evento prevede visite guidate senza costi aggiuntivi, consentendo al pubblico di entrare in luoghi di particolare valore architettonico e storico. Questa iniziativa si svolge in diverse località della regione, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio culturale e artistico custodito in queste dimore. Le aperture straordinarie sono state annunciate dalle organizzazioni che promuovono l’evento.

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